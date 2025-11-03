Практика судів
  1. В Україні

Ринок праці в Україні на перезавантаженні: що передбачає масштабна реформа трудових відносин від уряду

19:00, 3 листопада 2025
Уряд запроваджує нові правила на ринку праці.
Ринок праці в Україні на перезавантаженні: що передбачає масштабна реформа трудових відносин від уряду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, на тому тижні Кабінет Міністрів затвердив низку постанов, спрямованих на посилення державної підтримки громадян, які шукають роботу, а також на розширення можливостей професійного розвитку та соціальної адаптації.

Як кажуть у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, серед ключових напрямів ухвалених рішень — розширення програм працевлаштування ветеранів, оновлення підходів до суспільно корисних робіт, створення Єдиного реєстру кваліфікацій і впровадження експериментального проєкту проактивної підтримки безробітних.

Підтримка ветеранів війни

Уряд підвищив граничний рівень оплати праці ветеранів, залучених до суспільно корисних робіт, до двох мінімальних зарплат (16 000 грн).

Роботодавці, які працевлаштовують ветеранів війни під час воєнного стану щонайменше на рік (за направленням центру зайнятості), отримуватимуть компенсацію 100% витрат на оплату праці (до 1,5 мінімальної зарплати) упродовж шести місяців.

Також фахівці з супроводу ветеранів зможуть подавати заяви про надання статусу безробітного від їхнього імені (за згодою), допомагати з оформленням документів на гранти, навчання чи ваучери.

Окрім того, передбачається забезпечення індивідуального супроводу за згодою ветеранів війни під час працевлаштування з дати працевлаштування для надання консультаційної підтримки чи вирішення можливих проблемних питань, пов’язаних з зайнятістю.

Розширення суспільно корисних робіт

Відтепер не лише на прифронтових територіях, а й по всій країні, до суспільно корисних робіт можуть залучатися люди пенсійного віку до досягнення ними 70 років (за їхньою згодою) для надання допомоги людям з інвалідністю, громадянам старшого віку та іншим особам, які не мають можливості самостійно пересуватися та потребують стороннього догляду.  

Єдиний реєстр кваліфікацій

Новий Єдиний реєстр кваліфікацій стане сучасною цифровою платформою, що міститиме систематизовані дані про професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів і вимоги до професій. Доступ до реєстру буде відкритим і безоплатним.

Громадяни зможуть знайти актуальні можливості для професійного зростання, а роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій і планування розвитку працівників.

Як зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, чинні довідники та класифікатори професій містять застарілу інформацію, не узгоджені між собою і не враховують нові спеціальності, зокрема в IT-сфері чи зелених технологіях. Через це роботодавці часто стикаються зі складнощами у пошуку фахівців і формуванні посадових обов’язків.

Новий формат допомоги безробітним

В рамках експериментального проєкту Державна служба зайнятості зможе проактивно звертатися до громадян, які втратили роботу і не працевлаштувалися понад два місяці. Людям більше не потрібно буде особисто відвідувати центр зайнятості — кар’єрні радники самі зв’яжуться з ними, щоб запропонувати варіанти працевлаштування або нададуть інші послуги служби зайнятості.

Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак каже, що мета уряду не просто повернути людей на ринок праці, а зробити їх більш конкурентоспроможними — через можливості підвищення кваліфікації, навчання, перенавчання чи започаткування власної справи.

Системна реформа ринку праці

В уряді кажуть, що ставлять за мету скоротити час між втратою роботи та новим працевлаштуванням, а також підвищити якість підбору кадрів і зробити політику зайнятості прозорою та керованою даними. А усі ці зміни — частина ширшої реформи системи ринку праці, яка передбачає:

  • системне оновлення трудового законодавства, зокрема через розробку Трудового кодексу,  
  • перебудову системи навчання та перенавчання;
  • побудову безшовної взаємодії між Державною службою зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, які надають послуги з перенавчання громадян, й громадами;
  • перегляд підходів до прогнозування та оцінки потреб ринку праці, зокрема створення середньострокової моделі прогнозу попиту на професії й навички;
  • а також комплексну цифровізацію сервісів і даних. 

Нагадаємо, що уряд підтримав запуск системи, яка допоможе українцям знайти роботу за допомогою штучного інтелекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

уряд трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді