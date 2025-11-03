Ринок праці в Україні на перезавантаженні: що передбачає масштабна реформа трудових відносин від уряду

Уряд запроваджує нові правила на ринку праці.

Як відомо, на тому тижні Кабінет Міністрів затвердив низку постанов, спрямованих на посилення державної підтримки громадян, які шукають роботу, а також на розширення можливостей професійного розвитку та соціальної адаптації.

Як кажуть у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, серед ключових напрямів ухвалених рішень — розширення програм працевлаштування ветеранів, оновлення підходів до суспільно корисних робіт, створення Єдиного реєстру кваліфікацій і впровадження експериментального проєкту проактивної підтримки безробітних.

Підтримка ветеранів війни

Уряд підвищив граничний рівень оплати праці ветеранів, залучених до суспільно корисних робіт, до двох мінімальних зарплат (16 000 грн).

Роботодавці, які працевлаштовують ветеранів війни під час воєнного стану щонайменше на рік (за направленням центру зайнятості), отримуватимуть компенсацію 100% витрат на оплату праці (до 1,5 мінімальної зарплати) упродовж шести місяців.

Також фахівці з супроводу ветеранів зможуть подавати заяви про надання статусу безробітного від їхнього імені (за згодою), допомагати з оформленням документів на гранти, навчання чи ваучери.

Окрім того, передбачається забезпечення індивідуального супроводу за згодою ветеранів війни під час працевлаштування з дати працевлаштування для надання консультаційної підтримки чи вирішення можливих проблемних питань, пов’язаних з зайнятістю.

Розширення суспільно корисних робіт

Відтепер не лише на прифронтових територіях, а й по всій країні, до суспільно корисних робіт можуть залучатися люди пенсійного віку до досягнення ними 70 років (за їхньою згодою) для надання допомоги людям з інвалідністю, громадянам старшого віку та іншим особам, які не мають можливості самостійно пересуватися та потребують стороннього догляду.

Єдиний реєстр кваліфікацій

Новий Єдиний реєстр кваліфікацій стане сучасною цифровою платформою, що міститиме систематизовані дані про професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів і вимоги до професій. Доступ до реєстру буде відкритим і безоплатним.

Громадяни зможуть знайти актуальні можливості для професійного зростання, а роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій і планування розвитку працівників.

Як зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, чинні довідники та класифікатори професій містять застарілу інформацію, не узгоджені між собою і не враховують нові спеціальності, зокрема в IT-сфері чи зелених технологіях. Через це роботодавці часто стикаються зі складнощами у пошуку фахівців і формуванні посадових обов’язків.

Новий формат допомоги безробітним

В рамках експериментального проєкту Державна служба зайнятості зможе проактивно звертатися до громадян, які втратили роботу і не працевлаштувалися понад два місяці. Людям більше не потрібно буде особисто відвідувати центр зайнятості — кар’єрні радники самі зв’яжуться з ними, щоб запропонувати варіанти працевлаштування або нададуть інші послуги служби зайнятості.

Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак каже, що мета уряду не просто повернути людей на ринок праці, а зробити їх більш конкурентоспроможними — через можливості підвищення кваліфікації, навчання, перенавчання чи започаткування власної справи.

Системна реформа ринку праці

В уряді кажуть, що ставлять за мету скоротити час між втратою роботи та новим працевлаштуванням, а також підвищити якість підбору кадрів і зробити політику зайнятості прозорою та керованою даними. А усі ці зміни — частина ширшої реформи системи ринку праці, яка передбачає:

системне оновлення трудового законодавства, зокрема через розробку Трудового кодексу,

перебудову системи навчання та перенавчання;

побудову безшовної взаємодії між Державною службою зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, які надають послуги з перенавчання громадян, й громадами;

перегляд підходів до прогнозування та оцінки потреб ринку праці, зокрема створення середньострокової моделі прогнозу попиту на професії й навички;

а також комплексну цифровізацію сервісів і даних.

