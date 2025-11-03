Рынок труда в Украине на перезагрузке: что предусматривает масштабная реформа трудовых отношений от правительства

Правительство вводит новые правила на рынке труда.

Как известно, на прошлой неделе Кабинет Министров утвердил ряд постановлений, направленных на усиление государственной поддержки граждан, ищущих работу, а также на расширение возможностей профессионального развития и социальной адаптации.

Как отмечают в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, среди ключевых направлений принятых решений — расширение программ трудоустройства ветеранов, обновление подходов к общественно полезным работам, создание Единого реестра квалификаций и внедрение экспериментального проекта проактивной поддержки безработных.

Поддержка ветеранов войны

Правительство повысило предельный уровень оплаты труда ветеранов, привлеченных к общественно полезным работам, до двух минимальных зарплат (16 000 грн).

Работодатели, которые трудоустраивают ветеранов войны во время военного положения минимум на год (по направлению центра занятости), будут получать компенсацию 100% расходов на оплату труда (до 1,5 минимальной зарплаты) в течение шести месяцев.

Кроме того, специалисты по сопровождению ветеранов смогут подавать заявления о предоставлении статуса безработного от их имени (с согласия), помогать с оформлением документов на гранты, обучение или ваучеры.

Также предусматривается обеспечение индивидуального сопровождения по согласию ветеранов войны во время трудоустройства с даты трудоустройства для предоставления консультационной поддержки или решения возможных проблемных вопросов, связанных с занятостью.

Расширение общественно полезных работ

Теперь не только на прифронтовых территориях, но и по всей стране к общественно полезным работам могут привлекаться люди пенсионного возраста до достижения ими 70 лет (по их согласию) для оказания помощи людям с инвалидностью, гражданам старшего возраста и другим лицам, которые не имеют возможности самостоятельно передвигаться и нуждаются в постороннем уходе.

Единый реестр квалификаций

Новый Единый реестр квалификаций станет современной цифровой платформой, содержащей систематизированные данные о профессиональных стандартах, квалификационных центрах, экспертах и требованиях к профессиям. Доступ к реестру будет открытым и бесплатным.

Граждане смогут находить актуальные возможности для профессионального роста, а работодатели — использовать данные для подбора персонала, формирования должностных инструкций и планирования развития работников.

Как отметила глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, действующие справочники и классификаторы профессий содержат устаревшую информацию, не согласованы между собой и не учитывают новые специальности, в частности в IT-сфере или зеленых технологиях. Из-за этого работодатели часто сталкиваются с трудностями при поиске специалистов и формировании должностных обязанностей.

Новый формат помощи безработным

В рамках экспериментального проекта Государственная служба занятости сможет проактивно обращаться к гражданам, которые потеряли работу и не трудоустроились более двух месяцев. Людям больше не придется лично посещать центр занятости — карьерные советники сами свяжутся с ними, чтобы предложить варианты трудоустройства или предоставить другие услуги службы занятости.

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дария Марчак отмечает, что цель правительства — не просто вернуть людей на рынок труда, а сделать их более конкурентоспособными — через возможности повышения квалификации, обучения, переобучения или открытия собственного дела.

Системная реформа рынка труда

В правительстве говорят, что ставят целью сократить время между потерей работы и новым трудоустройством, а также повысить качество подбора кадров и сделать политику занятости прозрачной и управляемой данными. Все эти изменения — часть более широкой реформы системы рынка труда, которая предусматривает:

системное обновление трудового законодательства, в частности через разработку Трудового кодекса;

перестройку системы обучения и переобучения;

построение бесшовного взаимодействия между Государственной службой занятости, работодателями, образовательными учреждениями, предоставляющими услуги по переобучению граждан, и громадами;

пересмотр подходов к прогнозированию и оценке потребностей рынка труда, включая создание среднесрочной модели прогноза спроса на профессии и навыки;

а также комплексную цифровизацию сервисов и данных.

Напомним, что правительство поддержало запуск системы, которая поможет украинцам найти работу с помощью искусственного интеллекта.

