Наступного тижня в Україну прибуде команда США для переговорів щодо «дронової угоди» — Зеленський

09:50, 4 листопада 2025
Наступного тижня Україну відвідає команда США для обговорення угоди про виробництво дронів.
Наступного тижня в Україну прибуде команда США для переговорів щодо «дронової угоди» — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже наступного тижня до України приїде команда зі Сполучених Штатів Америки для обговорення так званої drone-deal — угоди щодо спільного виробництва безпілотників.

«Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні», — заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що радник зі стратегічних питань Олександр Камишин представлятиме український експорт на європейському континенті, тоді як секретар РНБО Рустем Умєров працює над розвитком експортних напрямків України на Близькому Сході та в Азії.

Зауважимо, що Президент Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету Міністрів за підсумками перших 100 днів роботи уряду.

Він повідомив, що від урядовців очікуються чіткі результати, зокрема, в сфері оборони. Міністр оборони Денис Шмигаль має забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків».

Як вказав народний депутат Єгора Чернєва, сьогодні близько 40% озброєнь, які використовує Україна у війні, — вітчизняного виробництва, решта — 60% — постачають партнери, зокрема США та європейські країни. Наступного року в Києва стоїть завдання збільшити частку вітчизняного озброєння до 50%.

