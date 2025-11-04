Практика судов
На следующей неделе в Украину прибудет команда США для переговоров по «дроновому соглашению» — Зеленский

09:50, 4 ноября 2025
На следующей неделе Украину посетит команда США для обсуждения соглашения о производстве дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже на следующей неделе в Украину прибудет команда из Соединённых Штатов Америки для обсуждения так называемой drone-deal — соглашения о совместном производстве беспилотников.

«Команда Соединённых Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине», — заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что советник по стратегическим вопросам Александр Камышин будет представлять украинский экспорт на европейском континенте, тогда как секретарь СНБО Рустем Умеров работает над развитием экспортных направлений Украины на Ближнем Востоке и в Азии.

Отметим, что президент Владимир Зеленский провёл совещание с членами Кабинета Министров по итогам первых 100 дней работы правительства.

Он сообщил, что от членов правительства ожидаются чёткие результаты, в частности в сфере обороны. Премьер-министр Денис Шмыгаль должен обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов — FPV, дронов-перехватчиков и ударных дронов дальнего действия (deep strikes).

Как отметил народный депутат Егор Чернев, сегодня около 40% вооружений, которые использует Украина в войне, — отечественного производства, а оставшиеся 60% поставляют партнёры, в частности США и европейские страны. В следующем году перед Киевом стоит задача увеличить долю отечественного вооружения до 50%.

