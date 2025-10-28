Зеленский поручил Шмыгалю начать экспорт оружия с ноября

Владимир Зеленский сообщил, что в следующем месяце нужно запустить управляемый экспорт украинского оружия.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета Министров по итогам первых ста дней работы правительства.

Он сообщил, что от чиновников ожидаются четкие результаты, в частности в сфере обороны. Министр обороны Денис Шмигаль должен обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипзабастовок».

Президедент отметил, что «на конец года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства».

«Программу контролируемого экспорта нашего оружия нужно запустить уже в следующем месяце. На конец года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства», – сказал Зеленский.

