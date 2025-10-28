Практика судів
Зеленський доручив Шмигалю розпочати експорт зброї з листопада

19:06, 28 жовтня 2025
Володимир Зеленський повідомив, що у наступному місяці треба запустити керований експорт української зброї.
Президент Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету Міністрів за підсумками перших 100 днів роботи уряду.

Він повідомив, що від урядовців очікуються чіткі результати, зокрема, в сфері оборони. Міністр оборони Денис Шмигаль має забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків».

Президедент зазначив, що «на кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави».

«Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави», – сказав Зеленський.

