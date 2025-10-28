Практика судів
Газ, ліки, дрони — Зеленський провів нараду з міністрами та визначив ключові завдання

17:54, 28 жовтня 2025
Зеленський провів нараду з урядовцями щодо результатів роботи уряду за 100 днів та завдань на наступні 100 днів.
Газ, ліки, дрони — Зеленський провів нараду з міністрами та визначив ключові завдання
Фото: Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, під час якої обговорили результати роботи уряду за сто днів та ключові завдання на наступний період. У доповіді взяли участь премʼєр-міністр Юлія Свириденко, віцепремʼєр-міністри та міністри.

Основні напрямки роботи уряду, на яких акцентував увагу Президент, включають оборону, енергетичну безпеку, підтримку населення, співпрацю з міжнародними партнерами, а також захист від агресії Росії. Кожен урядовець має продемонструвати чіткі результати у цих сферах, а також регулярно звітувати про свою діяльність в рамках спільних нарад.

Зокрема, Зеленський доручив забезпечити повне фінансування для імпорту газу. На даний момент забезпечено 70% необхідної суми, і триває робота над акумуляцією решти. Міністри закордонних справ та енергетики мають завершити реалізацію домовленостей з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо постачання енергетичного обладнання.

Віцепремʼєр з відновлення доповів про стан робіт у постраждалих регіонах. Україна активно відновлює інфраструктуру, зокрема, водопостачання в Миколаєві та на Дніпропетровщині, незважаючи на складні умови війни.

Премʼєр-міністр доповіла про успіхи урядових програм підтримки прифронтових територій, що сприяють розвитку громад і бізнесу в цих регіонах. Програми мають високий темп реалізації.

Зеленський також доручив Міністерству закордонних справ прискорити синхронізацію санкцій проти Росії з партнерами, щоб створити максимальний тиск на агресора.

Міністру оборони поставлене завдання забезпечити до кінця року повне виконання програми виробництва та постачання FPV-дронів для армії, а також запустити програму контролю за експортом української зброї вже наступного місяця.

Серед важливих завдань, що стосуються охорони здоров'я, — забезпечення доступності ліків для українців. Міністр охорони здоров'я має вжити конкретних кроків для покращення ситуації, зазначив Зеленський.

Віце-премʼєр з гуманітарної політики та культури також отримав завдання щодо залучення ресурсів для підтримки культури під час війни. Зокрема, планується підтримка з боку міжнародних партнерів. Додатково, активно працюють над підвищенням зарплат педагогам та викладачам у 2024 році.

Міністру фінансів доручено розглянути напрямки використання коштів від заморожених російських активів для потреб суспільства, зокрема, на підтримку ветеранів та героїв України.

Президент розповів, що перший віцепремʼєр доповів про прогрес у цифровізації державних послуг, зокрема через платформу "Дія", та розвиток електронного судочинства і нотаріату.

Окремо Зеленський домовився з міністром соціальної політики провести додаткову зустріч, а після повернення з відрядження відбудеться звіт віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський

