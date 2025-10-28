Практика судов
  1. В Украине

Газ, лекарства, дроны — Зеленский провел совещание с министрами и определил ключевые задачи

17:54, 28 октября 2025
Зеленский провел совещание с чиновниками по результатам работы правительства за 100 дней и задачам на следующие 100 дней.
Газ, лекарства, дроны — Зеленский провел совещание с министрами и определил ключевые задачи
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правительственными чиновниками, на котором обсудили результаты работы правительства за сто дней и ключевые задачи на следующий период. В докладе участвовали премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьеры и министры.

Основные направления работы правительства, на которых акцентировал внимание Президент, включают оборону, энергетическую безопасность, поддержку населения, сотрудничество с международными партнерами, а также защиту от агрессии России. Каждый чиновник должен продемонстрировать четкие результаты в этих сферах, а также регулярно отчитываться о своей деятельности в рамках совместных совещаний.

В частности, Зеленский поручил обеспечить полное финансирование для импорта газа. На данный момент обеспечено 70% необходимой суммы, и продолжается работа по аккумуляции оставшейся суммы. Министры иностранных дел и энергетики должны завершить реализацию договоренностей с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по поставкам энергетического оборудования.

Вице-премьер по восстановлению доложил о состоянии работ в пострадавших регионах. Украина активно восстанавливает инфраструктуру, в частности водоснабжение в Николаеве и на Днепропетровщине, несмотря на сложные условия войны.

Премьер-министр доложила о достижениях правительственных программ поддержки прифронтовых территорий, которые способствуют развитию общин и бизнеса в этих регионах. Программы имеют высокий темп реализации.

Зеленский также поручил Министерству иностранных дел ускорить синхронизацию санкций против России с партнерами, чтобы создать максимальное давление на агрессора.

Министру обороны поставлена задача обеспечить до конца года полное выполнение программы производства и поставки FPV-дронов для армии, а также запустить программу контроля за экспортом украинского оружия уже в следующем месяце.

Среди важных задач, касающихся здравоохранения, — обеспечение доступности лекарств для украинцев. Министр здравоохранения должен предпринять конкретные шаги для улучшения ситуации, отметил Зеленский.

Вице-премьер по гуманитарной политике и культуре также получил задачу по привлечению ресурсов для поддержки культуры во время войны. В частности, планируется поддержка со стороны международных партнеров. Дополнительно активно работают над повышением зарплат педагогам и преподавателям в 2024 году.

Министру финансов поручено рассмотреть направления использования средств от замороженных российских активов для нужд общества, в частности на поддержку ветеранов и героев Украины.

Президент рассказал, что первый вице-премьер доложил о прогрессе в цифровизации государственных услуг, в частности через платформу «Дия», а также о развитии электронного судопроизводства и нотариата.

Отдельно Зеленский договорился с министром социальной политики провести дополнительную встречу, а после возвращения из командировки состоится отчет вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

