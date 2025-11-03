Украина ставит цель довести долю отечественного вооружения до 50% уже в следующем году — Чернев

В настоящее время украинская армия использует около 40% отечественного вооружения и 60% от партнеров, но в следующем году эту пропорцию планируют изменить.

Сегодня около 40% вооружений, которые использует Украина в войне, — отечественного производства, остальные 60% поставляют партнеры, в частности США и европейские страны. В следующем году перед Киевом стоит задача увеличить долю украинского оружия до 50%, и это, по оценке народного депутата Егора Чернева, вполне реально.

Чернев, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, подчеркнул, что рост возможен «в количественном измерении», поскольку внутри страны есть недозагруженные производственные мощности — в частности по изготовлению дронов, средств радиоэлектронной борьбы, артиллерийских систем и снарядов.

«Пока у нас нет достаточного финансирования на это. Поэтому мы говорим об этом с партнерами, убеждаем их, и это также одна из задач на межпарламентском уровне — искать больше финансирования для Украины на следующий год», — отметил политик.

По его словам, ряд европейских государств уже взяли на себя обязательства помочь Украине в 2026 году. Чернев назвал среди таких стран Германию, Норвегию, Швецию, Нидерланды, добавив, что объемы помощи различаются, но в целом необходимая сумма постепенно собирается.

Он также отметил, что в Украине уже появляются дроны-перехватчики, которые сбивают российские «Шахеды», а объемы произво.дства растут.

«На данный момент мы почти на 100% зависим от партнеров в системах ПВО и ракетах к ним. Однако уже имеем определенный процент дронов-перехватчиков, которые сбивают российские “Шахеды”. Объемы производства увеличиваются, но нам все же нужна многоуровневая система ПВО, где должны быть и мобильные огневые группы, и дроны-перехватчики, и зенитные системы, такие как “Гепард” или “Тунгуска”, а также более сложные комплексы, например IRIS-T или Patriot», — подытожил народный депутат.

