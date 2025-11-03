Практика судів
Україна ставить за мету довести частку вітчизняної зброї до 50% вже наступного року — Чернєв

16:30, 3 листопада 2025
Нині українська армія використовує близько 40% вітчизняного озброєння та 60% — від партнерів, але наступного року цю пропорцію планують змінити.
Сьогодні близько 40% озброєнь, які використовує Україна у війні, — вітчизняного виробництва, решта — 60% — постачають партнери, зокрема США та європейські країни. Наступного року в Києва стоїть завдання збільшити частку вітчизняного озброєння до 50%, і це, за оцінкою народного депутата Єгора Чернєва, цілком реалістично.

Чернєв, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та голова постійної делегації України в ПА НАТО, підкреслив, що зростання можливе «в кількісному вимірі», оскільки всередині країни є недозавантажені виробничі потужності — зокрема з виготовлення дронів, засобів радіоелектронної боротьби, артилерійських систем і снарядів.

«Поки що не маємо достатнього фінансування на це. Тому ми про це говоримо з партнерами, переконуємо їх, і це також одна із задач на міжпарламентському рівні, — шукати більше фінансування для України на наступний рік», — зазначив політик.

За його словами, низка європейських держав уже взяла на себе зобов’язання допомогти Україні в 2026 році. Чернєв назвав серед таких країн Німеччину, Норвегію, Швецію, Нідерланди, додавши, що обсяги допомоги різняться, але в цілому сума необхідної підтримки потроху збирається.

Він також зауважив, що в Україні вже з’являються дрони-перехоплювачі, які збивають російські «Шахеди», а обсяги виробництва збільшуються.

«Наразі ми майже на 100% залежні від партнерів у системах ППО та ракетах до них. Однак уже маємо певний відсоток дронів-перехоплювачів, які збивають російські «Шахеди». Об'єми виробництва зростають, але нам потрібна все ж таки багатошарова система ППО, де мають бути і мобільні вогневі групи, і дрони-перехоплювачі, і зенітні системи, як-от «Гепард» або «Тунгуска», і більш складні системи, наприклад IRIS-T або Patriot», — підсумував народний депутат.

