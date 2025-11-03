Практика судів
На Львівщині завершують підключення до європейської системи контролю в’їзду/виїзду EES

19:59, 3 листопада 2025
Польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, вже працюють у системі EES.
Автомобільний та залізничний пункт пропуску «Хребенне – Рава-Руська» на польсько-українському кордоні офіційно підключено до європейської системи контролю в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES). Про це повідомляє ДПСУ.

Тепер усі польські пункти пропуску Львівської області вже працюють у системі EES. Єдиним винятком наразі залишається пункт «Долгобичув – Угринів», який перебуває у тестовому режимі; його повноцінний запуск заплановано на 4 листопада.

Система EES запроваджується у країнах Європейського Союзу для підвищення ефективності прикордонного контролю та безпеки.

Під час першого в’їзду до ЄС громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців для осіб від 12 років. Ця процедура проводиться лише один раз, після чого дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що прискорює подальше проходження кордону.

Як розповідала «Судово-юридична газета», з 12 жовтня на зовнішніх кордонах Європейського Союзу починає діяти нова система реєстрації в’їзду-виїзду — EES (Entry/Exit System).

Державна прикордонна служба України повідомила, що з 28 жовтня всі угорські пункти пропуску на кордоні з Україною повністю підключені до системи Entry/Exit System (EES). Вона передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн під час в’їзду на територію ЄС.

