Нову систему біометричного контролю EES запровадили уже на всіх угорських пунктах пропуску – ДПСУ

17:36, 29 жовтня 2025
На зовнішніх кордонах Європейського Союзу починає діяти нова система реєстрації в’їзду-виїзду.
Державна прикордонна служба України повідомила, що з 28 жовтня всі угорські пункти пропуску на кордоні з Україною повністю підключені до системи Entry/Exit System (EES). Вона передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн під час в’їзду на територію ЄС.

Як розповідала «Судово-юридична газета», з 12 жовтня на зовнішніх кордонах Європейського Союзу починає діяти нова система реєстрації в’їзду-виїзду — EES (Entry/Exit System).

Раніше, за даними угорської сторони, до системи були підключені автомобільний пункт пропуску «Берегшурань» (навпроти українського «Лужанка») — з 12 жовтня, а також залізничний пункт пропуску «Захонь» — з 21 жовтня. Відтепер EES діє у всіх діючих пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні: «Дзвінкове–Лонья», «Лужанка–Берегшурань», «Косино–Барабаш», «Вилок–Тісабеч», «Велика Паладь–Надьгодош», «Чоп (Тиса)–Захонь» та «Чоп (Дружба)–Захонь».

У ДПСУ зауважують, що робота нової системи не впливає на загальний процес проходження прикордонного контролю.

