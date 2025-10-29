Новую систему биометрического контроля EES внедрили уже на всех венгерских пунктах пропуска – ГПСУ

На внешних границах Европейского Союза начала действовать новая система регистрации въезда-выезда.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с 28 октября все венгерские пункты пропуска на границе с Украиной полностью подключены к системе Entry/Exit System (EES). Она предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран при въезде на территорию ЕС.

Ранее, по данным венгерской стороны, к системе были подключены автомобильный пункт пропуска «Берегшурань» (напротив украинского «Лужанка») — с 12 октября, а также железнодорожный пункт пропуска «Захонь» — с 21 октября. Теперь EES действует на всех действующих пунктах пропуска на украинско-венгерской границе: «Звонковое-Лонья», «Лужанка-Берегшурань», «Косино-Барабаш», «Вилок-Тисабеч», «Большая Паладь-Надьгодош», «Чоп (Тиса)-Захонь» и «Чоп (Дружба)-Захонь».

В ГПСУ отмечают, что работа новой системы не влияет на общий процесс прохождения пограничного контроля.

