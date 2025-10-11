С завтрашнего дня ЕС вводит новую систему контроля въезда и выезда — что ждет украинцев на границе

С 12 октября на внешних границах Европейского Союза начинает действовать новая система регистрации въезда-выезда.

С 12 октября 2025 года на внешних границах Европейского Союза начинает действовать новая система регистрации въезда-выезда — EES (Entry/Exit System). Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

EES охватывает всех граждан, которые путешествуют в ЕС на короткий срок (до 90 дней в течение 180 дней). Цель системы — автоматизировать пограничные процедуры и заменить штампы в паспортах на электронную регистрацию.

Что меняется для граждан Украины

Нововведения касаются только прохождения пограничного контроля на внешних границах ЕС. Во время первой регистрации необходимо предоставить биометрические данные — фото лица и отпечатки пальцев.

Данные будут храниться в системе три года, а при повторных поездках будет проводиться только автоматическое сравнение изображения.

Биометрический паспорт не является обязательным — подойдет любой действительный заграничный документ: биометрический (для безвиза) или обычный с визой.

У детей до 12 лет отпечатки пальцев не будут снимать, однако их фотографии будут внесены в систему.

Кто подлежит регистрации в EES

все путешественники, въезжающие в ЕС на короткий срок.

Кто освобождается от регистрации

лица, имеющие статус временной защиты в ЕС;

владельцы видов на жительство;

владельцы долгосрочных виз стран ЕС.

Что важно знать

Штампование паспортов отменяется — даты въезда и выезда будут фиксироваться автоматически.

Биометрические данные хранятся три года, срок продлевается после каждого нового въезда.

При регулярных поездках повторно сдавать отпечатки пальцев не нужно.

В случае замены паспорта потребуется пройти регистрацию заново.

Преимущества для путешественников

После первой регистрации можно будет пользоваться E-gates — электронными воротами в аэропортах ЕС, обеспечивающими более быстрый контроль.

Возможные задержки на старте

Несмотря на тестирование системы, в первые дни после запуска возможно увеличение времени ожидания на границе. МИД советует учитывать это при планировании поездок.

