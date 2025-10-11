Практика судов
С завтрашнего дня ЕС вводит новую систему контроля въезда и выезда — что ждет украинцев на границе

16:35, 11 октября 2025
С 12 октября на внешних границах Европейского Союза начинает действовать новая система регистрации въезда-выезда.
С завтрашнего дня ЕС вводит новую систему контроля въезда и выезда — что ждет украинцев на границе
Источник фото: Reuters
С 12 октября 2025 года на внешних границах Европейского Союза начинает действовать новая система регистрации въезда-выезда — EES (Entry/Exit System). Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

EES охватывает всех граждан, которые путешествуют в ЕС на короткий срок (до 90 дней в течение 180 дней). Цель системы — автоматизировать пограничные процедуры и заменить штампы в паспортах на электронную регистрацию.

Что меняется для граждан Украины

Нововведения касаются только прохождения пограничного контроля на внешних границах ЕС. Во время первой регистрации необходимо предоставить биометрические данные — фото лица и отпечатки пальцев.

Данные будут храниться в системе три года, а при повторных поездках будет проводиться только автоматическое сравнение изображения.

Биометрический паспорт не является обязательным — подойдет любой действительный заграничный документ: биометрический (для безвиза) или обычный с визой.

У детей до 12 лет отпечатки пальцев не будут снимать, однако их фотографии будут внесены в систему.

Кто подлежит регистрации в EES

  • все путешественники, въезжающие в ЕС на короткий срок.

Кто освобождается от регистрации

  • лица, имеющие статус временной защиты в ЕС;
  • владельцы видов на жительство;
  • владельцы долгосрочных виз стран ЕС.

Что важно знать

  • Штампование паспортов отменяется — даты въезда и выезда будут фиксироваться автоматически.
  • Биометрические данные хранятся три года, срок продлевается после каждого нового въезда.
  • При регулярных поездках повторно сдавать отпечатки пальцев не нужно.
  • В случае замены паспорта потребуется пройти регистрацию заново.

Преимущества для путешественников

После первой регистрации можно будет пользоваться E-gates — электронными воротами в аэропортах ЕС, обеспечивающими более быстрый контроль.

Возможные задержки на старте

Несмотря на тестирование системы, в первые дни после запуска возможно увеличение времени ожидания на границе. МИД советует учитывать это при планировании поездок.

ЕС Украина граница пересечение границы

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

«Вы не орган и не учреждение системы правосудия», — между ГСА и Советом судей Украины возник новый конфликт

В Совете судей Украины заподозрили, что ГСА тайно проводит «подрывную деятельность» против судейского самоуправления.

Украина будет продолжать проводить реформы, не дожидаясь решений Евросоюза об открытии переговорных кластеров – Тарас Качка

Лидеры ЕС пока не решились открыть переговорные разделы о вступлении Украины, но Украина будет продолжать проводить реформы, которых требуют партнеры.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Военнослужащие, которым после плена объявят подозрение в утрате военного имущества, неповиновении, СЗЧ, не смогут получить 50 тысяч грн на лечение – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что выплата дополнительного вознаграждения будет приостанавливаться, если военнослужащим сообщено о подозрении в совершении военных уголовных правонарушений или преступлений против основ национальной безопасности.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
