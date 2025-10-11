С завтрашнего дня ЕС вводит новую систему контроля въезда и выезда — что ждет украинцев на границе

С 12 октября 2025 года на внешних границах Европейского Союза начинает действовать новая система регистрации въезда-выезда — EES (Entry/Exit System). Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
EES охватывает всех граждан, которые путешествуют в ЕС на короткий срок (до 90 дней в течение 180 дней). Цель системы — автоматизировать пограничные процедуры и заменить штампы в паспортах на электронную регистрацию.
Что меняется для граждан Украины
Нововведения касаются только прохождения пограничного контроля на внешних границах ЕС. Во время первой регистрации необходимо предоставить биометрические данные — фото лица и отпечатки пальцев.
Данные будут храниться в системе три года, а при повторных поездках будет проводиться только автоматическое сравнение изображения.
Биометрический паспорт не является обязательным — подойдет любой действительный заграничный документ: биометрический (для безвиза) или обычный с визой.
У детей до 12 лет отпечатки пальцев не будут снимать, однако их фотографии будут внесены в систему.
Кто подлежит регистрации в EES
Кто освобождается от регистрации
Что важно знать
Преимущества для путешественников
После первой регистрации можно будет пользоваться E-gates — электронными воротами в аэропортах ЕС, обеспечивающими более быстрый контроль.
Возможные задержки на старте
Несмотря на тестирование системы, в первые дни после запуска возможно увеличение времени ожидания на границе. МИД советует учитывать это при планировании поездок.
