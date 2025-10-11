Від завтра ЄС запроваджує нову систему контролю в’їзду та виїзду — що чекає українців на кордоні

З 12 жовтня на зовнішніх кордонах Європейського Союзу починає діяти нова система реєстрації в’їзду-виїзду.

Джерело фото: Reuters

З 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу починає діяти нова система реєстрації в’їзду-виїзду — EES (Entry/Exit System). Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

EES охоплює усіх громадян, які подорожують до ЄС на короткий термін (до 90 днів протягом 180 днів). Мета системи — автоматизувати прикордонні процедури та замінити штампування паспортів на електронну реєстрацію.

Що змінюється для громадян України

Нововведення стосуються лише проходження прикордонного контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Під час першої реєстрації необхідно надати біометричні дані — фото обличчя та відбитки пальців.

Дані зберігатимуться у системі три роки, а під час повторних подорожей проводитиметься лише автоматичне порівняння зображення.

Біометричний паспорт не є обов’язковим — підійде будь-який чинний закордонний документ: біометричний (для безвізу) або звичайний із візою.

У дітей до 12 років відбитки пальців не зніматимуть, проте їхні фото вноситимуть до системи.

Хто підлягає реєстрації в EES

усі подорожувальники, які в’їжджають до ЄС на короткий термін.

Хто звільняється від реєстрації

особи зі статусом тимчасового захисту в ЄС;

власники посвідок на проживання;

власники довгострокових віз країн ЄС.

Що варто знати

Штампування паспортів скасовується — дати в’їзду та виїзду фіксуватимуться автоматично.

Біометричні дані зберігаються три роки, термін подовжується після кожного нового в’їзду.

При регулярних поїздках повторно здавати відбитки пальців не потрібно.

У разі заміни паспорта доведеться пройти реєстрацію знову.

Переваги для подорожувальників

Після першої реєстрації можна буде користуватися E-gates — електронними воротами в аеропортах ЄС, що забезпечують швидший контроль.

Можливі затримки на старті

Попри тестування системи, у перші дні після запуску можливе збільшення часу очікування на кордоні. МЗС радить врахувати це під час планування подорожей.

