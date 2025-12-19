Кабмін спрямував 600 млн грн з боргових видатків на будівництво та ремонт доріг

Кошти перерозподілено в межах затвердженого бюджету без його збільшення — на розвиток, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг у регіонах.

Кабмін ухвалив постанову №1648, якою здійснив перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури, без зміни загального обсягу фінансування.

Рішенням уряду скорочено видатки на обслуговування боргових зобов’язань у дорожній галузі на 600 млн грн та спрямовано ці кошти на видатки розвитку мережі автомобільних доріг загального користування. Ще майже 591 тис. грн перерозподілено всередині програми з поточних видатків на капітальні.

Таким чином, загалом 600,59 млн грн додатково спрямовано на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг, що дозволяє запускати та продовжувати багаторічні інфраструктурні проєкти на стику 2025–2026 років.

Перерозподіл здійснено за рахунок:

зменшення фінансування виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими на розвиток дорожньої мережі;

скорочення видатків споживання у межах програми розвитку та утримання автомобільних доріг;

відповідного збільшення видатків розвитку в межах тієї ж програми.

Постанова також передбачає внесення змін до двох ключових урядових рішень — № 1060 від 10 вересня 2024 року та № 174 від 18 лютого 2025 року. Оновленими додатками затверджено розширені переліки об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг державного значення, а також проєкти з розбудови пунктів пропуску через державний кордон.

Згідно з додатками до постанови, фінансування охоплює десятки інфраструктурних проєктів у більшості регіонів України — зокрема будівництво та відновлення мостів, міжнародних і національних транспортних коридорів, а також розвиток прикордонної інфраструктури. Окремий блок рішень стосується співфінансування проєктів за програмою Європейського Союзу «Механізм сполучення Європи» (CEF).

Міністерству фінансів доручено внести відповідні зміни до розпису державного бюджету, що забезпечує практичну реалізацію ухвалених рішень і створює фінансову основу для продовження дорожніх робіт у 2026 році.

