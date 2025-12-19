Кабмин направил 600 млн грн с долговых расходов на строительство и ремонт дорог

Средства перераспределены в пределах утвержденного бюджета без его увеличения — на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог в регионах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление №1648, которой осуществил перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры, без изменения общего объема финансирования.

Решением правительства сокращены расходы на обслуживание долговых обязательств в дорожной отрасли на 600 млн грн и направлены эти средства на расходы развития сети автомобильных дорог общего пользования. Еще почти 591 тыс. грн перераспределено внутри программы с текущих расходов на капитальные.

Таким образом, в целом 600,59 млн грн дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, что позволяет запускать и продолжать многолетние инфраструктурные проекты на стыке 2025–2026 годов.

Перераспределение осуществлено за счет:

уменьшения финансирования выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным на развитие дорожной сети;

сокращения расходов потребления в рамках программы развития и содержания автомобильных дорог;

соответствующего увеличения расходов развития в рамках той же программы.

Постановление также предусматривает внесение изменений в два ключевых правительственных решения — № 1060 от 10 сентября 2024 года и № 174 от 18 февраля 2025 года. Обновленными приложениями утверждены расширенные перечни объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог государственного значения, а также проекты по развитию пунктов пропуска через государственную границу.

Согласно приложениям к постановлению, финансирование охватывает десятки инфраструктурных проектов в большинстве регионов Украины — в частности строительство и восстановление мостов, международных и национальных транспортных коридоров, а также развитие приграничной инфраструктуры. Отдельный блок решений касается софинансирования проектов по программе Европейского Союза «Механизм соединения Европы» (CEF).

Министерству финансов поручено внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета, что обеспечивает практическую реализацию принятых решений и создает финансовую основу для продолжения дорожных работ в 2026 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.