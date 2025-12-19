  1. В Украине

Кабмин направил 600 млн грн с долговых расходов на строительство и ремонт дорог

21:10, 19 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Средства перераспределены в пределах утвержденного бюджета без его увеличения — на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог в регионах.
Кабмин направил 600 млн грн с долговых расходов на строительство и ремонт дорог
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление №1648, которой осуществил перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры, без изменения общего объема финансирования.

Решением правительства сокращены расходы на обслуживание долговых обязательств в дорожной отрасли на 600 млн грн и направлены эти средства на расходы развития сети автомобильных дорог общего пользования. Еще почти 591 тыс. грн перераспределено внутри программы с текущих расходов на капитальные.

Таким образом, в целом 600,59 млн грн дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, что позволяет запускать и продолжать многолетние инфраструктурные проекты на стыке 2025–2026 годов.

Перераспределение осуществлено за счет:

  • уменьшения финансирования выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным на развитие дорожной сети;
  • сокращения расходов потребления в рамках программы развития и содержания автомобильных дорог;
  • соответствующего увеличения расходов развития в рамках той же программы.

Постановление также предусматривает внесение изменений в два ключевых правительственных решения — № 1060 от 10 сентября 2024 года и № 174 от 18 февраля 2025 года. Обновленными приложениями утверждены расширенные перечни объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог государственного значения, а также проекты по развитию пунктов пропуска через государственную границу.

Согласно приложениям к постановлению, финансирование охватывает десятки инфраструктурных проектов в большинстве регионов Украины — в частности строительство и восстановление мостов, международных и национальных транспортных коридоров, а также развитие приграничной инфраструктуры. Отдельный блок решений касается софинансирования проектов по программе Европейского Союза «Механизм соединения Европы» (CEF).

Министерству финансов поручено внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета, что обеспечивает практическую реализацию принятых решений и создает финансовую основу для продолжения дорожных работ в 2026 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство дороги Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]