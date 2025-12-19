  1. В Україні

Скринінг здоров'я 40+: НСЗУ відкриває прийом заявок від лікарень

21:42, 19 грудня 2025
З 1 січня 2026 року кожна людина віком від 40 років і старше зможе пройти безоплатний скринінг здоров’я у зручному для себе медичному закладі.
Фото: НСЗУ
Національна служба здоров'я України повідомила про старт прийому заявок від закладів охорони здоров’я, що планують долучитися до проведення скринінгів здоров’я 40+.

Постановою від 10 грудня 2025 р. № 1652 Уряд ухвалив порядок реалізації проєкту щодо проведення скринінгів здоров’я для осіб віком від 40 років. Розповідаємо про головні деталі.

Мета скринінгів здоров'я

Раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем ментального здоровʼя.

З 1 січня 2026 року кожна людина віком від 40 років і старше зможе пройти безоплатний скринінг здоров’я у зручному для себе медичному закладі.

Хто може долучитись до програми

Заклади державної, комунальної або приватної форми власності, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі у програмі. Перелік учасників програми буде оприлюднено на сайтах НСЗУ та МОЗ. Для проведення скринінгу місце реєстрації пацієнта значення не має.

Вимоги до закладів, що можуть надавати послуги скринінгів здоров'я

- Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та визначеного коду категорії продавця (Merchant Category Code – далі МСС). Постановою визначено виключно 4 МСС, що відповідають вимогам.

- Відповідність вимогам, які встановлюються НСЗУ та погоджуються МОЗ

Подача заявки та зобов'язання надавати послуги з проведення скринінгів в обсягах, не менших, ніж визначено у вимогах.

«Прийом заявок для закладів, що бажають долучитися до надання послуг скринінгів здоров'я, буде доступний до 30 листопада 2026 року.

Заявки опрацьовуватимуться відповідно до їх надходження та в разі відповідності вимогам заклад буде включено до переліку закладів, що надаватимуть такі послуги», - заявили у НСЗУ.

