  В Украине

Скрининг здоровья 40+: НСЗУ открывает прием заявок от больниц

21:42, 19 декабря 2025
С 1 января 2026 года каждый человек в возрасте от 40 лет и старше сможет пройти бесплатный скрининг здоровья в удобном для себя медицинском учреждении.
Фото: НСЗУ
Национальная служба здоровья Украины сообщила о старте приема заявок от учреждений здравоохранения, которые планируют присоединиться к проведению скринингов здоровья 40+.

Постановлением от 10 декабря 2025 г. № 1652 Правительство утвердило порядок реализации проекта по проведению скринингов здоровья для лиц в возрасте от 40 лет. Рассказываем об основных деталях.

Цель скринингов здоровья

Раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем ментального здоровья.



Кто может присоединиться к программе

Учреждения государственной, коммунальной или частной формы собственности, которые будут соответствовать требованиям МОЗ и НСЗУ для участия в программе. Перечень участников программы будет опубликован на сайтах НСЗУ и МОЗ. Для проведения скрининга место регистрации пациента значения не имеет.

Требования к учреждениям, которые могут предоставлять услуги скринингов здоровья

  • наличие лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и определенного кода категории продавца (Merchant Category Code — далее MCC). Постановлением определены исключительно 4 MCC, которые соответствуют требованиям;
  • соответствие требованиям, установленным НСЗУ и согласованным МОЗ;
  • подача заявки и обязательство предоставлять услуги по проведению скринингов в объемах не меньших, чем определено в требованиях.

«Прием заявок для учреждений, которые желают присоединиться к предоставлению услуг скринингов здоровья, будет доступен до 30 ноября 2026 года.

Заявки будут обрабатываться по мере их поступления, и в случае соответствия требованиям учреждение будет включено в перечень учреждений, которые будут предоставлять такие услуги», — заявили в НСЗУ.

Министерство здравоохранения

