  1. В Україні

Уряд виділив 125 млн грн на придбання генераторів, зарядних станцій та інверторів для закладів освіти

21:22, 19 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін також виділив кошти на розрахунки за комунальні послуги для закладів освіти.
Уряд виділив 125 млн грн на придбання генераторів, зарядних станцій та інверторів для закладів освіти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 19 грудня, Кабінет Міністрів ухвалив два рішення, які стосуються стабільної роботи закладів освіти. Понад 460 млн грн буде спрямовано на підтримку автономного енергоживлення закладів освіти, а також на розрахунки за комунальні послуги для закладів вищої освіти та коледжів. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він підкреслив, що заклади освіти стикаються з двома практичними потребами.

Перша — забезпечення безперервності освітнього процесу під час відключень електроенергії. Для цього 125 млн грн буде спрямовано на придбання генераторів, акумуляторів (зарядних станцій) та інверторів. Таке обладнання дозволить університетам, коледжам і державним школам підтримувати роботу критично важливих систем і продовжувати навчання навіть за відсутності електропостачання.

Друга — збереження фінансової стійкості закладів освіти.

«Рішенням Уряду передбачено перерозподіл видатків державного бюджету для своєчасної оплати спожитих комунальних послуг та енергоносіїв:

- для закладів фахової передвищої освіти — 113,9 млн грн;

- для закладів вищої освіти — 220,5 млн грн.

Ці рішення є критично важливими в умовах системних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру, які безпосередньо впливають на роботу закладів освіти», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]