Уряд виділив 125 млн грн на придбання генераторів, зарядних станцій та інверторів для закладів освіти

Кабмін також виділив кошти на розрахунки за комунальні послуги для закладів освіти.

У п’ятницю, 19 грудня, Кабінет Міністрів ухвалив два рішення, які стосуються стабільної роботи закладів освіти. Понад 460 млн грн буде спрямовано на підтримку автономного енергоживлення закладів освіти, а також на розрахунки за комунальні послуги для закладів вищої освіти та коледжів. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він підкреслив, що заклади освіти стикаються з двома практичними потребами.

Перша — забезпечення безперервності освітнього процесу під час відключень електроенергії. Для цього 125 млн грн буде спрямовано на придбання генераторів, акумуляторів (зарядних станцій) та інверторів. Таке обладнання дозволить університетам, коледжам і державним школам підтримувати роботу критично важливих систем і продовжувати навчання навіть за відсутності електропостачання.

Друга — збереження фінансової стійкості закладів освіти.

«Рішенням Уряду передбачено перерозподіл видатків державного бюджету для своєчасної оплати спожитих комунальних послуг та енергоносіїв:

- для закладів фахової передвищої освіти — 113,9 млн грн;

- для закладів вищої освіти — 220,5 млн грн.

Ці рішення є критично важливими в умовах системних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру, які безпосередньо впливають на роботу закладів освіти», - додав він.

