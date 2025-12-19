Правительство выделило 125 млн грн на приобретение генераторов, зарядных станций и инверторов для учреждений образования

Кабмин также выделил средства на расчеты за коммунальные услуги для учреждений образования.

В пятницу, 19 декабря, Кабинет Министров принял два решения, которые непосредственно касаются стабильной работы учреждений образования. Более 460 млн грн будет направлено на поддержку автономного энергоснабжения учреждений образования, а также на расчеты за коммунальные услуги для учреждений высшего образования и колледжей. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый.

Он подчеркнул, что учреждения образования сталкиваются с двумя практическими потребностями.

Первая — обеспечение непрерывности образовательного процесса во время отключений электроэнергии. Для этого 125 млн грн будет направлено на приобретение генераторов, аккумуляторов (зарядных станций) и инверторов. Такое оборудование позволит университетам, колледжам и государственным школам поддерживать работу критически важных систем и продолжать обучение даже при отсутствии электроснабжения.

Вторая — сохранение финансовой устойчивости учреждений образования.

«Решением Правительства предусмотрено перераспределение расходов государственного бюджета для своевременной оплаты потребленных коммунальных услуг и энергоносителей:

для учреждений профессионального предвысшего образования — 113,9 млн грн;

для учреждений высшего образования — 220,5 млн грн.

Эти решения являются критически важными в условиях системных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру, которые непосредственно влияют на работу учреждений образования», — добавил он.

