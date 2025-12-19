Конкурс до Київського апеляційного суду — на двох кандидатів очікують співбесіди

ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Київському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 18 грудня Комісією ухвалено такі рішення:

Свояк Дмитро Віталійович - Оголошено перерву в розгляді питання

Ткаченко Дмитро Володимирович - 740,4 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Батюсь Тетяна Василівна - 732,13 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Скрипка Олександр Володимирович - Відкладено розгляд питання

Загалом проведено співбесіди з 7 кандидатами: 2 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 1 кандидат – не підтвердив, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

