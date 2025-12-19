  1. В Украине

Конкурс в Киевский апелляционный суд — двух кандидатов ожидают собеседования

20:52, 19 декабря 2025
ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 18 декабря Комиссией приняты следующие решения:

Свояк Дмитрий Витальевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

Ткаченко Дмитрий Владимирович — 740,4 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Батюсь Татьяна Васильевна — 732,13 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Скрипка Александр Владимирович — рассмотрение вопроса отложено.

В целом проведены собеседования с 7 кандидатами: 2 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 1 кандидат — не подтвердил, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

ВККС Киевский апелляционный суд

