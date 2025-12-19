  1. В Україні

Як вимикатимуть світло на Київщині 20 грудня — ДТЕК оприлюднив графіки

21:23, 19 грудня 2025
На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Як вимикатимуть світло на Київщині 20 грудня — ДТЕК оприлюднив графіки
У суботу, 20 грудня, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 20 грудня:

 

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 20 грудня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

електроенергія відключення світла графіки відключень світла

