У США лікарку звинуватили у шахрайстві з ботоксом на $45 млн: рахунки виставляли навіть за пацієнтів у в’язниці

Лікарка підробляла медичні документи, щоб отримувати гроші від Medicare за фейкові процедури.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США лікарку з Каліфорнії звинуватили у масштабному шахрайстві з Botox на $45 млн. Вона роками отримувала гроші з держпрограми Medicare за ін’єкції Botox, яких пацієнти не отримували. Частина «процедур» нібито проводилася, коли люди були за кордоном або навіть у в’язниці.

Що сталося

Як зазначає Courthouse News, 45-річна лікарка з Південної Каліфорнії Віолетта Майлян подала фальшиві рахунки на $45 млн до державної медичної програми Medicare — за уколи Botox, які або були непотрібні з медичної точки зору, або взагалі не проводилися.

За версією слідства, Medicare фактично виплатила їй близько $33 млн. Ці гроші, як стверджують прокурори, лікарка витрачала на елітну нерухомість, дорогі покупки та автомобілі.

У чому саме її звинувачують

Майлян керувала клінікою Healthy Way Medical Center у місті Глендейл (штат Каліфорнія). Прокуратура заявляє, що вона виставляла рахунки:

у дні, коли сама перебувала за кордоном;

коли «пацієнти» подорожували або сиділи у федеральній в’язниці;

навіть тоді, коли клініка не працювала.

Крім цього, лікарку звинувачують у тому, що вона підробляла медичні документи, щоб приховати схему шахрайства та завадити слідству.

Чому тут фігурує Botox

Для більшості людей Botox асоціюється з косметологією та боротьбою зі зморшками. Однак у США його також застосовують для лікування, зокрема:

сильних м’язових спазмів;

неврологічних порушень;

хронічної мігрені.

Держава покриває такі ін’єкції через Medicare лише за чітких умов. Наприклад, при мігрені пацієнт має страждати від головного болю щонайменше 15 днів на місяць, і це має бути підтверджено медичними записами.

Слідство стверджує, що Майлян вигадувала діагнози, зокрема хронічну мігрень, щоб отримувати виплати.

Що можуть у неї конфіскувати

Прокурори вимагають конфіскації майна, яке, за їхніми словами, куплене за «шахрайські» гроші. Йдеться про:

шість об’єктів нерухомості в Каліфорнії;

автомобілі Tesla Model X та Tesla Cybertruck;

сотні тисяч доларів на рахунках у банках.

Яке покарання загрожує

Лікарці інкримінують 9 епізодів фінансового шахрайства та 3 епізоди перешкоджання слідству.

У разі доведення вини їй може загрожувати десятки років ув’язнення — до 20 років за кожен епізод шахрайства.

Сама Майлян свою провину не визнає. Її адвокат публічних коментарів поки не надавав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.