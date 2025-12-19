В США врача обвинили в мошенничестве с ботоксом на $45 млн: счета выставляли даже за пациентов в тюрьме

Врач подделывала медицинские документы, чтобы получать деньги от Medicare за фиктивные процедуры.

В США врача из Калифорнии обвинили в масштабном мошенничестве с Botox на $45 млн. Она годами получала деньги из государственной программы Medicare за инъекции Botox, которых пациенты не получали. Часть «процедур» якобы проводилась, когда люди находились за границей или даже в тюрьме.

Что произошло

Как сообщает Courthouse News, 45-летняя врач из Южной Калифорнии Виолетта Майлян подала фиктивные счета на $45 млн в государственную медицинскую программу Medicare — за уколы Botox, которые либо не были необходимы с медицинской точки зрения, либо вообще не проводились.

По версии следствия, Medicare фактически выплатила ей около $33 млн. Эти деньги, как утверждают прокуроры, врач тратила на элитную недвижимость, дорогие покупки и автомобили.

В чем именно ее обвиняют

Майлян руководила клиникой Healthy Way Medical Center в городе Глендейл (штат Калифорния). Прокуратура заявляет, что она выставляла счета:

в дни, когда сама находилась за границей;

когда «пациенты» путешествовали или отбывали срок в федеральной тюрьме;

даже тогда, когда клиника не работала.

Кроме того, врача обвиняют в том, что она подделывала медицинские документы, чтобы скрыть схему мошенничества и помешать следствию.

Почему здесь фигурирует Botox

Для большинства людей Botox ассоциируется с косметологией и борьбой с морщинами. Однако в США его также применяют для лечения, в частности:

сильных мышечных спазмов;

неврологических нарушений;

хронической мигрени.

Государство покрывает такие инъекции через Medicare только при четких условиях. Например, при мигрени пациент должен страдать от головной боли не менее 15 дней в месяц, и это должно быть подтверждено медицинскими записями.

Следствие утверждает, что Майлян выдумывала диагнозы, в том числе хроническую мигрень, чтобы получать выплаты.

Что у нее могут конфисковать

Прокуроры требуют конфискации имущества, которое, по их словам, было приобретено за «мошеннические» деньги. Речь идет о:

шести объектах недвижимости в Калифорнии;

автомобилях Tesla Model X и Tesla Cybertruck;

сотнях тысяч долларов на банковских счетах.

Какое наказание грозит

Врачу инкриминируют 9 эпизодов финансового мошенничества и 3 эпизода воспрепятствования следствию.

В случае доказательства вины ей может грозить несколько десятков лет лишения свободы — до 20 лет за каждый эпизод мошенничества.

Сама Майлян свою вину не признает. Ее адвокат публичных комментариев пока не предоставлял.

