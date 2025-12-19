У центрі Києва 20 грудня обмежать дорожній рух

У столиці 20 грудня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

Фото: КМДА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 20 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Про це повідомило Управління державної охорони України.

«Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», - йдеться у заяві.

Відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положення «Про Державний Протокол та Церемоніал України», затверджене Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.