В центре Киева 20 декабря ограничат дорожное движение

В столице 20 декабря будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Фото: КГГА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины.

«Просим учитывать указанную информацию при передвижении», — говорится в заявлении.

В соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положением «О Государственном протоколе и церемониале Украины», утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящимся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.