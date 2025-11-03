Во Львовской области завершают подключение к европейской системе контроля въезда/выезда EES

Польские пункты пропуска, примыкающие к Украине в пределах Львовской области, уже работают в системе EES.

Автомобильный и железнодорожный пункт пропуска «Хребенне – Рава-Русская» на польско-украинской границе официально подключен к европейской системе контроля въезда/выезда (Entry/Exit System – EES). Об этом сообщает ГПСУ.

Теперь все польские пункты пропуска в Львовской области уже работают в системе EES. Единственным исключением остается пункт «Долгобычев – Угринов», который находится в тестовом режиме; его полноценный запуск намечен на 4 ноября.

Система EES внедряется в странах Европейского Союза для повышения эффективности пограничного контроля и безопасности.

Во время первого въезда в ЕС граждане третьих стран, в частности, украинцы, проходят расширенную регистрацию, включающую фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев для лиц от 12 лет. Эта процедура проводится только один раз, после чего данные хранятся в единой базе ЕС, что ускоряет дальнейшее прохождение границы.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 12 октября на внешних границах Европейского Союза начала действовать новая система регистрации въезда-выезда — EES (Entry/Exit System).

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с 28 октября все венгерские пункты пропуска на границе с Украиной полностью подключены к системе Entry/Exit System (EES). Она предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран при въезде на территорию ЕС.

