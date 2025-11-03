Практика судів
  1. В Україні

Олександр Федієнко розповів, як Резерв+ та ЦНАПи скасують черги у ТЦК та довідки на папері

13:00, 3 листопада 2025
Народний депутат Олександр Федієнко пояснив, що тепер не потрібно регулярно відвідувати ТЦК і щоразу підтверджувати право на відстрочку.
Фото: Олександр Федієнко
Як розповідала «Судово-юридична газета», з 1 листопада в Україні запрацював оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

Народний депутат Олександр Федієнко пояснив, що ухвалені зміни до порядку військового обліку спрямовані на цифровізацію процесів у ТЦК.

«Суспільство вимагало реформ у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, та боротьбу з корупцією», - зауважує депутат.

Тому, за його словами, Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації намагаються максимально все оцифрувати.

Олександр Федієнко наголосив, що всі відстрочки, які перелічені в законі про мобілізацію, так і зберігаються, і жодних законодавчих змін у ці норми не вносилось.

Раніше громадяни, які мали право на відстрочку (наприклад, студенти, багатодітні батьки або люди з інвалідністю), мусили регулярно особисто підтверджувати свій статус у ТЦК. Це через те, що не було взаємодії між реєстрами, а Міністерство оборони не мало доступу до реєстрів інших державних установ. Тепер цього не потрібно.

«Зараз все спростилось», — зазначив депутат. — «Вам вже не потрібно нікуди йти, системи працюють між собою самі підтягнуть цю інформацію в ваш особистий кабінет».

У разі технічних збоїв або розбіжностей у даних достатньо буде звернутися до ЦНАПу із заявою, форма якої наведена в постанові.

Постанова також вносить зміни до правил перетину державного кордону. Військовозобов’язаним, які не підлягають мобілізації (відповідно до ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»), дозволяється виїзд за наявності дійсного електронного військового документа або відмітки в Єдиному державному реєстрі призовників, пояснює Олександр Федієнко.

Депутат окремо наголосив, що нововведення не стосуються питань бронювання військовозобов’язаних, адже цей процес уже врегульовано й працює через платформу «Дія».

Постанова, як вказує Олександр Федієнко, модернізує систему військового обліку, оформлення відстрочок і перетину кордону, переводячи більшість процедур у цифровий формат.

За словами полковника Миколи Качаненка, який обіймає посаду начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ, ці зміни мають допомогти позбутися черг біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та зменшити навантаження на працівників.

Таким чином, уже з 1 листопада запрацювала система автоматичного продовження відстрочок, а подати заяву на їх отримання можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн у ЦНАПі.

Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн, решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.

Основні нововведення:

  • Автоматичне продовження — відстрочки, інформація для яких є в державних реєстрах, продовжуватимуться без додаткових заяв і відвідування ТЦК. Це стосуватиметься понад 600 тисяч осіб.
  • Оформлення через ЦНАП — для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи.

Адміністратор внесе дані до електронної системи через Портал «Дія» і передасть заяву до ТЦК.

Однак ЦНАП лише приймає заяви, а рішення про надання чи продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування.

Результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Як працює онлайн-відстрочка

У застосунку «Резерв+» користувач подає запит → система автоматично перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження даних відстрочка надається, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Кабінет Міністрів України ЦНАП ТЦК відстрочка Резерв+

