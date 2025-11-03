Александр Федиенко рассказал, как Резерв+ и ЦНАПы отменят очереди в ТЦК и справки на бумаге

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 1 ноября в Украине заработал обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации.
Народный депутат Александр Федиенко пояснил, что принятые изменения в порядок воинского учета направлены на цифровизацию процессов в ТЦК.
«Общество требовало реформ в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также борьбы с коррупцией», — отмечает депутат.
Поэтому, по его словам, Министерство обороны совместно с Министерством цифровой трансформации стараются максимально все оцифровать.
Александр Федиенко подчеркнул, что все отсрочки, перечисленные в законе о мобилизации, сохраняются, и никаких законодательных изменений в эти нормы не вносилось.
Ранее граждане, имеющие право на отсрочку (например, студенты, многодетные отцы или люди с инвалидностью), должны были регулярно лично подтверждать свой статус в ТЦК. Это происходило из-за отсутствия взаимодействия между реестрами, а Министерство обороны не имело доступа к реестрам других государственных учреждений. Теперь этого не нужно.
«Сейчас все упростилось», — отметил депутат. — «Вам больше не нужно никуда идти, системы взаимодействуют между собой и автоматически подтянут эту информацию в ваш личный кабинет».
В случае технических сбоев или расхождений в данных будет достаточно обратиться в ЦНАП с заявлением, форма которого приведена в постановлении.
Постановление также вносит изменения в правила пересечения государственной границы. Военнообязанным, которые не подлежат мобилизации (в соответствии со ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»), разрешается выезд при наличии действительного электронного военного документа или отметки в Едином государственном реестре призывников, поясняет Александр Федиенко.
Депутат отдельно подчеркнул, что нововведения не касаются вопросов бронирования военнообязанных, поскольку этот процесс уже урегулирован и работает через платформу «Дия».
Постановление, как указывает Александр Федиенко, модернизирует систему воинского учета, оформления отсрочек и пересечения границы, переводя большинство процедур в цифровой формат.
По словам полковника Николая Качаненко, который занимает должность начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск, эти изменения должны помочь избавиться от очередей возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки и снизить нагрузку на сотрудников.
Таким образом, уже с 1 ноября заработала система автоматического продления отсрочек, а подать заявление на их получение можно онлайн в приложении «Резерв+» или офлайн в ЦНАПе.
Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн, а остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.
Основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом.
Основные нововведения:
Администратор внесет данные в электронную систему через Портал «Дия» и передаст заявление в ТЦК.
Однако ЦНАП только принимает заявления, а решение о предоставлении или продлении отсрочки принимает территориальный центр комплектования.
Результат заявитель получит на электронную почту или непосредственно в ЦНАПе.
Как работает онлайн-отсрочка
В приложении «Резерв+» пользователь подает запрос → система автоматически проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения данных отсрочка предоставляется, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
