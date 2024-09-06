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Telegram меняет политику после ареста Павла Дурова: приватные чаты начнут модерировать

11:27, 6 сентября 2024
Как сообщается, теперь пользователи смогут жаловаться на сообщения в закрытых чатах.
Telegram меняет политику после ареста Павла Дурова: приватные чаты начнут модерировать
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Телеграм приступит к модерации частных чатов после скандального ареста основателя Павла Дурова во Франции. Об этом пишет The Verge.

Телеграм удалил со страницы ответов на вопросы (FAQ) информацию о том, что частные чаты защищены от запросов на модерацию.

"Во всех приложениях Telegram есть кнопка "Пожаловаться", которая позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам", - сообщает руководство мессенджера в обновленном разделе.

Кроме того, на странице FAQ Telegram предоставил адрес электронной почты, на который можно отправить запрос модераторам на удаление контента, добавив ссылку.

Уточняется, что Telegram публично не анонсировал изменение политики модерации.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

28 августа Дурова освободили из-под стражи в Париже.

Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции.

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