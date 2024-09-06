Telegram змінює політику після арешту Павла Дурова: приватні чати почнуть модерувати

Як повідомляється, тепер користувачі зможуть скаржитися на повідомлення у закритих чатах.

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Телеграм розпочне модерацію приватних чатів після скандального арешту засновника Павла Дурова у Франції. Про це пише The Verge.

Зазначається, що Телеграм видалив зі сторінки відповідей на запитання (FAQ) інформацію про те, що приватні чати захищені від запитів на модерацію.

"У всіх додатках Telegram є кнопка "Поскаржитися", яка дозволяє повідомляти про незаконний контент нашим модераторам", - повідомляє керівництво месенджера в оновленому розділі.

Крім того, на сторінці FAQ Telegram надав адресу електронної пошти, на яку можна надіслати запит модераторам на видалення контенту, додавши посилання.

Уточнюється, що Telegram публічно не анонсував зміни політики модерації.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову було пред’явлено обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram.

28 серпня, засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у Парижі.

Павлу Дурову призначили заставу в €5 мільйонів і заборонили виїзд з Франції.

Дуров після арешту повідомив, що вживе заходів для боротьби зі злочинцями.

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