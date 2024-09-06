У Держреєстрі речових прав на нерухоме майно реалізовано реєстрацію спільної сумісної власності

Реєстрацію спільної сумісної власності реалізовано для співвласників багатоквартирного будинку.

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6 вересня ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) та здійснило низку поточних доопрацювань.

Зокрема, забезпечено можливість внесення до ДРРП запису про спільну сумісну власність співвласників багатоквартирного будинку.

Для типу речового права «Право власності» у блок «Загальні відомості» додано новий чекбокс «спільна власність власників квартир та/або нежитлових приміщень».

При обранні вказаного чекбоксу поле «Вид спільної власності» автоматично заповнюється значенням «спільна сумісна», а всі поля блоків «Загальні відомості» та «Суб’єкт» залочуються (блокуються) для внесення інформації.

Також забезпечено відображення інформації про «спільну власність власників квартир та/або нежитлових приміщень» на документах, що формуються програмними засобами вказаного реєстру (витяг з ДРРП, відомості за результатом пошуку, інформація з ДРРП).

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