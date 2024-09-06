Зеленський прибув у Німеччину на засідання «Рамштайну»: Нам потрібна рішучість партнерів

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини і проведе переговори з канцлером Німеччини.

Президент Володимир Зеленський 6 вересня приїхав до Німеччини, де візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн". Він планує зустрітися з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом, а також провести переговори з канцлером Олафом Шольцом для отримання "далекобійних рішень партнерів".

"Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади", — заявив Зеленський.

Президент також анонсував поїздку до Італії, на Міжнародний економічний форум Амброзетті. Зеленський зустрінеться з представниками італійського бізнесу і проведе переговори з прем'єркою Джорджею Мелоні.

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