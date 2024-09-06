Зеленский прибыл в Германию на заседание «Рамштайна»: Нам нужна решительность партнеров

Президент Владимир Зеленский встретится с министрами обороны США и Германии и проведет переговоры с канцлером Германии.

Президент Владимир Зеленский 6 сентября приехал в Германию, где примет участие в заседании в формате "Рамштайн". Он планирует встретиться с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также провести переговоры с канцлером Олафом Шольцом для получения "дальнобойных решений партнеров".

"Нам нужна решительность партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки, наконец, попало в боевые бригады", — заявил Зеленский.

Президент также анонсировал поездку в Италию на Международный экономический форум Амброзетти. Зеленский встретится с представителями итальянского бизнеса и проведет переговоры с премьером Джорджей Мелони.

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