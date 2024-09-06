Суд исследовал половину письменных доказательств по делу о хищении должностными лицами 82 тонн топливо из резерва Бердичевской общины

Двух должностных лиц Бердичевского горсовета и руководителя коммунального предприятия обвиняют в растрате топливо из материального резерва общины.

Бердичевский горрайонный суд продолжает судебное рассмотрение уголовного производства в отношении двух должностных лиц Бердичевского городского совета и руководителя коммунального предприятия, обвиняемых в растрате более 80 тонн топливо из материального резерва Бердичевской общины.

Рассмотрение дела в настоящее время находится в стадии исследования письменных доказательств, сообщает пресс-служба суда.

Последнее судебное заседание прошло 5 сентября.

Суд уже исследовал почти половину письменных доказательств, содержащихся в материалах производства, а именно 8 томов из имеющихся 17.

Среди материалов – учредительные документы коммунальных предприятий, путевые листы, накладные, талоны на выдачу горючего, внутренняя отчетность предприятий, а также постановления следователя, протоколы осмотра места происшествия, решения по наложению ареста на изъятые документы, выводы почерковедческой экспертизы, требование прокуратуры к городскому голове о устранение нарушений требований закона при передаче имущества, то есть горючего, предприятиям и организациям, не относящимся к коммунальным, и другие.

В ходе последнего судебного заседания обвиняемый Азизов подал два ходатайства о признании некоторых документов явно недопустимыми доказательствами. Среди таких – решение Бердичевского городского совета. Он предоставил решение административного суда, которым указанное решение горсовета признано противоправным и отменено. Суд ходатайство приобщил, а оценку предоставленным доказательствам даст при принятии окончательного решения по делу.

В следующем заседании, назначенном на 11:00 26 сентября, суд продолжит исследовать письменные доказательства.

Напомним, первый заместитель и заместитель бердичевского городского головы, а также руководитель коммунального предприятия обвиняются в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК).

Один из должностных лиц также обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам или общественным интересам (ч. 1 ст. 364 УКУ).

Производство в отношении еще одного обвиняемого было остановлено в связи с военной мобилизацией до увольнения его из рядов ВСУ (дело №274/161/23).

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