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Дональд Трамп раскрыл, куда пристроит Илона Маска в случае своей победы на выборах

11:10, 6 сентября 2024
Дональд Трамп сообщил, что назначит миллиардера Илона Маска главой комиссии по эффективности правительства.
Дональд Трамп раскрыл, куда пристроит Илона Маска в случае своей победы на выборах
Фото: AP
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он намерен создать комиссию по эффективности правительства, которая проведет аудит ведомств. Главой комиссии станет миллиардер и изобретатель Илон Маск, пишет Axios.

Идею создания такой комиссии озвучил сам Маск несколько недель назад. Он заявлял, что комиссия будет заниматься изучением финансовых расходов ведомств, а также устранение «неразумных расходов».

«Я создаю комиссию по эффективности правительства, задачей которой будет проведение полного финансового аудита и аудита эффективности работы федерального правительства и предоставление рекомендаций по радикальным реформам», - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что утверждены окончательные правила дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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