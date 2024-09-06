Пенсия в Украине — зачислят ли период военной службы в льготный стаж

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос зачисления периода военной службы в льготный стаж.

Фото: armyinform.com.ua

Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан о пенсионных выплатах.

В этот раз в ПФ обратился металлург: «Сейчас в связи с мобилизацией прохожу военную службу. Будет ли зачислен период военной службы в мой льготный стаж?»

В ведомстве отметили, что статьей 8 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусмотрено, что если на момент призыва на военную службу в особый период, объявляемый в соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины», лицо работало за профессией или занимавшей должность, дающую право на назначение пенсии на льготных условиях, период военной службы зачислится в страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

«При этом время прохождения военной службы в особый период, который засчитывается в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, не должно превышать имеющегося стажа работы, дающего право на льготную пенсию», - заявили в ПФ.

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