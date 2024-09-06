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Наводил ракеты на Запорожье: в Ровно назначили тюремное наказание предателю и конфисковали у него земли

12:58, 6 сентября 2024
Мужчина надеялся возглавить оккупационные органы «власти» в случае захвата Запорожья.
Наводил ракеты на Запорожье: в Ровно назначили тюремное наказание предателю и конфисковали у него земли
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В Ровно осудили предателя, который корректировал обстрелы Запорожья и ожидал оккупации города. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Речь идет о 5,4 га земли, подлежащей передаче в собственность государства.

53-летнего мужчину с пророссийскими взглядами в марте 2022 года завербовал сотрудник фсб рф. 

Он регулярно собирал и передавал через Telegram данные о местоположениях объектов критической инфраструктуры и блокпостов в Запорожье, пунктах дислокации подразделений ВСУ, а также путях перемещения эшелонов с военной техникой.

После обстрелов города предатель сообщал врагу информацию о местах ракетных попаданий как в военные, так и в гражданские объекты.

Свою подрывную деятельность мужчина проводил по идеологическим и корыстным поводам, надеясь получить должность в оккупационных органах "власти" в случае захвата Запорожья.

Мужчину задержали еще в августе 2022 года и в настоящее время он находится под стражей.

Почему пошел на преступление - предатель объяснить не может, он уверен, что своими действиями никак не навредил национальной безопасности Украины.

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