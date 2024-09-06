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Наводив ракети на Запоріжжя: у Рівному ув’язнили зрадника та конфіскували у нього землі

12:58, 6 вересня 2024
Чоловік сподівався очолити окупаційні органи «влади» у випадку захоплення Запоріжжя.
Наводив ракети на Запоріжжя: у Рівному ув’язнили зрадника та конфіскували у нього землі
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У Рівному засудили зрадника, який коригував обстріли Запоріжжя та чекав на окупацію міста. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура. 

Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йдеться про 5,4 га землі, яка підлягає передачі у власність держави.

53-річного чоловіка з проросійськими поглядами у березні 2022 року завербував співробітник фсб рф.

Він регулярно збирав та передавав через Telegram дані про місця розташування об’єктів критичної інфраструктури та блокпостів у Запоріжжі, пункти дислокації підрозділів ЗСУ, а також шляхи переміщення ешелонів з військовою технікою.

Після обстрілів міста зрадник повідомляв ворогу інформацію про місця ракетних влучань як у військові, так і в цивільні об’єкти.

Свою підривну діяльність чоловік проводив з ідеологічних та корисливих мотивів, сподіваючись отримати посаду в окупаційних органах "влади" у випадку захоплення Запоріжжя. 

Чоловіка затримали ще у серпні 2022 року і наразі він перебуває під вартою.

Чому пішов на злочин - зрадник пояснити не може, він переконаний, що своїми діями ніяк не нашкодив національній безпеці України.

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