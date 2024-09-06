В Україні відкрили доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство

НАІС відкрило доступ до спеціалізованої сторінки про банкрутство та неплатоспроможність.

6 вересня ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що оновило програмне забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність» (АСБН) та відкрило доступ до спеціалізованої сторінки про банкрутство (неплатоспроможність).

«Відсьогодні, використовуючи КЕП, можна самостійно безоплатно сформувати, зберегти та роздрукувати інформаційну довідку про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства», - сказано у повідомленні.

Доступ до відкритої частини спеціалізованої сторінки надається за посиланням «Інформаційна довідка по справах про банкрутство» за умови автентифікації та авторизації запитувача.

Довідка формується і надається у день здійснення запиту за вказаними параметрами пошуку та має QR-код з посиланням на документ.

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