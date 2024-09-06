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6 вересня — яке сьогодні свято та головні події

09:58, 6 вересня 2024
6 вересня в Україні святкують День адміністратора Центру надання адміністративних послуг.
6 вересня — яке сьогодні свято та головні події
Фото: nationaldaycalendar.com
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У п’ятницю, 5 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

6 вересня в Україні святкують День адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Це свято було встановлене Кабінетом Міністрів України 2021 року. День присвячений визнанню професіоналізму адміністраторів ЦНАП, які забезпечують високий рівень довіри громадян до сервісів від органів влади. Адміністратори ЦНАП відіграють важливу роль у наданні якісних адміністративних послуг громадянам та бізнесу, допомагаючи вирішувати різноманітні життєві ситуації. ЦНАПи стали ключовими пунктами обслуговування громадян, забезпечуючи зручність та швидкість надання послуг. Вони також допомагають людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, надаючи їм необхідну підтримку.

Також 6 вересня День боротьби з прокрастинацією. Цей день присвячений боротьбі з відкладанням важливих справ на потім, що є поширеною проблемою в сучасному світі. Прокрастинація може призводити до різних негативних наслідків, таких як зниження продуктивності, стрес та проблеми з кар’єрою. Тому цей день нагадує нам про важливість організації часу та виконання завдань вчасно.

Яке сьогодні церковне свято

6 вересня в церковному календарі – диво архистратига Михаїла. Воно сталося в IV столітті в місцевості Хони (сучасна Туреччина). За переказами, біля храму, збудованого на честь архистратига Михаїла, розташовувалося цілюще джерело. Один язичник, якому уві сні з’явився архангел Михаїл, отримав обіцянку, що його німа дочка зцілиться, якщо вип’є води з цього джерела. Так і сталося, після чого чоловік увірував, охрестився разом з родиною і побудував храм.

Календар важливих подій за 6 вересня:

1716 рік — у Бостоні закінчується будівництво першого американського маяка;

1770 рік — починається будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя);

1819 рік — Томас Бланчард отримує патент на токарний верстат;

1852 рік — у Манчестері відкривають першу безкоштовну бібліотеку Великої Британії;

1873 рік — створюють Шотландську федерацію футболу, одну з найстарших у світі;

1891 рік — зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміґрації до Канади;

1939 рік — Третій Рейх окуповує Краків;

1952 рік — у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;

1989 рік — через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан отримують листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі;

2007 рік — Національний банк України випускає у обіг пам'ятну монету «Іван Богун» із серії «Герої козацької доби»;

2022 рік — починається контрнаступ України в Харківській області;

2022 рік — Ліз Трасс стає прем'єр-міністеркою Великої Британії.

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