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6 сентября — какой сегодня праздник и главные события

09:58, 6 сентября 2024
6 сентября в Украине празднуют День администратора Центра предоставления административных услуг.
6 сентября — какой сегодня праздник и главные события
Фото: nationaldaycalendar.com
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В пятницу, 6 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

6 сентября в Украине празднуют День администратора Центра предоставления административных услуг. Этот праздник был установлен Кабинетом Министров Украины в 2021 году. День посвящен признанию профессионализма администраторов ЦНАП, обеспечивающих высокий уровень доверия граждан к сервисам от органов власти. Администраторы ЦНАП играют важную роль в предоставлении качественных административных услуг гражданам и бизнесу, помогая разрешать различные жизненные ситуации. ЦНАПы стали ключевыми пунктами обслуживания граждан, обеспечивая удобство и быстроту предоставления услуг. Они также помогают людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, оказывая им необходимую поддержку.

Также 6 сентября День борьбы с прокрастинацией. Этот день посвящен борьбе с отложением важных дел на потом, что является распространенной проблемой в современном мире. Прокрастинация может приводить к различным негативным последствиям, таким как снижение производительности, стресс и проблемы с карьерой. Поэтому этот день напоминает нам о важности организации времени и выполнении задач вовремя.

Какой сегодня церковный праздник

6 сентября в церковном календаре – чудо архистратига Михаила. Оно вышло в IV веке в местности Хоны (современная Турция). По преданию, возле храма, построенного в честь архистратига Михаила, находился целебный источник. Один язычник, которому во сне явился архангел Михаил, получил обещание, что его немая дочь исцелится, если выпьет воды из этого источника. Так и произошло, после чего мужчина уверовал, крестился вместе с семьей и построил храм.

Календарь важных событий за 6 сентября:

1716 год — в Бостоне заканчивается строительство первого американского маяка;

1770 год — начинается строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (теперь Запорожье);

1819 год — Томас Бланчард получает патент на токарный станок;

1852 год — в Манчестере открывают первую бесплатную библиотеку Великобритании;

1873 год — создают Шотландскую федерацию футбола, одну из старейших в мире;

1891 год — сойдя с парохода «Орегон» в порту Квебек, уроженцы с. Небылов Иван Филиппов и Василий Елиняк начинают волну украинской эмиграции в Канаду;

1939 год — Третий Рейх оккупирует Краков;

1952 год — в Женеве подписывают Всемирную конвенцию об авторском праве;

1989 год — из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получают письма, извещавшие о том, что вместо нарушений ПДД ими совершены убийства и грабежи;

2007 год — Национальный банк Украины выпускает в обращение памятную монету «Иван Богун» из серии «Героя казацкого времени»;

2022 год — начинается контрнаступление Украины в Харьковской области;

2022 год — Лиз Трасс становится Премьер-министром Великобритании.

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