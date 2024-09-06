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В Украине открыли доступ к информации о должниках по делам о банкротстве

10:16, 6 сентября 2024
НАИС открыло доступ к специализированной странице о банкротстве и неплатежеспособности.
В Украине открыли доступ к информации о должниках по делам о банкротстве
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6 сентября ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что обновило программное обеспечение автоматизированной системы «Банкротство и неплатежеспособность» (АСБН) и открыло доступ к специализированной странице о банкротстве (неплатежеспособности).

«С сегодняшнего дня, используя КЭП, можно самостоятельно безвозмездно сформировать, сохранить и распечатать информационную справку о пребывании субъекта в процедуре банкротства», - говорится в сообщении.

Доступ к открытой части специализированной страницы предоставляется по ссылке «Информационная справка по делам о банкротстве» при аутентификации и авторизации запросчика.

Справка формируется и предоставляется в день запроса по указанным параметрам поиска и имеет QR-код со ссылкой на документ.

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