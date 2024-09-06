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Пенсія в Україні — чи зараховуватимуть період військової служби до пільгового стажу

22:18, 6 вересня 2024
У Пенсійному фонді роз’яснили питання зараховування періоду військової служби до пільгового стажу.
Пенсія в Україні — чи зараховуватимуть період військової служби до пільгового стажу
Фото: armyinform.com.ua
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Пенсійний фонд України продовжує відповідати на запитання громадян щодо пенсійних виплат.

Цього разу до ПФ звернувся металург: «Зараз у зв’язку з мобілізацією проходжу військову службу. Чи буде зараховано період військової служби до мого пільгового стажу?»

У відомстві зазначили, що статтею 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено, що якщо на момент призову на військову службу в особливий період, який оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», особа працювала за професією або обіймала посаду, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, період військової служби зарахується до страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

«При цьому час проходження військової служби в особливий період, який зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинен перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію», - заявили у ПФ.

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