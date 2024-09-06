Дональд Трамп розкрив, куди прилаштує Ілона Маска в разі своєї перемоги на виборах

Дональд Трамп повідомив, що призначить мільярдера Ілона Маска очільником комісії з ефективності уряду.

Фото: AP

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що в разі свого переобрання він планує створити комісію з ефективності уряду, яка проведе аудит відомств. Головою комісії стане мільярдер та винахідник Ілон Маск, пише Axios.

Ідею створення такої комісії озвучив сам Маск кілька тижнів тому. Він заявляв, що комісія займатиметься вивченням фінансових витрат відомств, а також усунення «нерозумних витрат».

«Я створюю комісію з ефективності уряду, завданням якої буде проведення повного фінансового аудиту та аудиту ефективності роботи федерального уряду і надання рекомендацій щодо радикальних реформ», — заявив Трамп.

Раніше ми писали, що затверджено остаточні правила дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.

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