Суд дослідив половину письмових доказів у справі про розкрадання посадовцями 82 тонн пального з резерву Бердичівської громади

Двох посадовців Бердичівської міської ради та керівника комунального підприємства обвинувачують у розтраті пального з матеріального резерву громади.

Бердичівський міськрайонний суд продовжує судовий розгляд кримінального провадження щодо двох посадовців Бердичівської міської ради та керівника комунального підприємства, яких обвинувачено у розтраті понад 80 тонн пального з матеріального резерву Бердичівської громади.

Розгляд справи нині перебуває на стадії дослідження письмових доказів, повідомляє пресслужба суду.

Останнє судове засідання відбулося 5 вересня.

Суд уже дослідив майже половину письмових доказів, що містяться у матеріалах провадження, а саме 8 томів із наявних 17.

Серед матеріалів – установчі документи комунальних підприємств, подорожні листи, накладні, талони на видачу пального, внутрішня звітність підприємств, а також постанови слідчого, протоколи огляду місця події, рішення по накладення арешту на вилучені документи, висновки почеркознавчої експертизи, вимога прокуратури до міського голови про усунення порушень вимог закону під час передачі майна, тобто пального, підприємствам та організаціям, які не належать до комунальних, та інші.

У ході останнього судового засідання обвинувачений Азізов подав два клопотання про визнання деяких документів очевидно недопустимими доказами. Серед таких – рішення Бердичівської міської ради. Він надав рішення адміністративного суду, яким зазначене рішення міськради визнане протиправним та скасоване. Суд клопотання долучив, а оцінку наданим доказам надасть при ухваленні остаточного рішення у справі.

У наступному засіданні, яке призначене на 11:00 26 вересня, суд продовжить досліджувати письмові докази.

Нагадаємо, першого заступника та заступника бердичівського міського голови, а також керівника комунального підприємства обвинувачено у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 ККУ).

Одного з посадовців також обвинувачено у зловживанні владою або службовим становищем, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам чи громадським інтересам (ч. 1 ст. 364 ККУ).

Провадження щодо ще одного обвинуваченого було зупинене у зв′язку з військовою мобілізацією до звільнення його з лав ЗСУ (справа №274/161/23).

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