В Госреестре прав на недвижимое имущество реализована регистрация общей совместной собственности

Регистрация общей совместной собственности реализована для совладельцев многоквартирного дома.

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6 сентября ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что обновило программное обеспечение Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ДРРП) и осуществило ряд текущих доработок.

В частности, обеспечена возможность внесения в ДРРП записи о совместной собственности совладельцев многоквартирного дома.

Для типа вещного права «Право собственности» в блок «Общие сведения» добавлен новый чекбокс «общая собственность владельцев квартир и/или нежилых помещений».

При выборе указанного чекбокса поле «Вид общей собственности» автоматически заполняется значением «общая совместимая», а все поля блоков «Общие сведения» и «Субъект» залочиваются (блокируются) для внесения информации.

Также обеспечено отображение информации о «общей собственности владельцев квартир и/или нежилых помещений» на документах, формируемых программными средствами указанного реестра (выписка из ДРРП, сведения по результату поиска, информация из ДРРП).

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