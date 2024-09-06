У Києві та Хмельницькому затримали чотирьох чоловіків за підозрою в підпалі авто військових

За підпал одного транспортного засобу їм обіцяли 1000 доларів.

У Києві та Хмельницькому затримали чотирьох чоловіків за підозрою в підпалі автомобілів військовослужбовців. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«За даними слідства, у серпні 2024 року підозрювані отримали в месенджері Тelegram пропозицію за гроші знайти та підпалити автівки військових. Вирішили «підзаробити» і погодилися. За підпал одного транспортного засобу їм обіцяли грошову винагороду у розмірі 1000 доларів», — йдеться у повідомленні.

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які підпалили автомобілі українських захисників.

За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку. Підозрювані попередньо відправили замовнику фото автомобіля військових Volkswagen LT 45 та отримали погодження на його підпал.

Чоловіки придбали в магазині рідину для розпалювання вогню, а вночі облили нею капот авто й підпалили. Вони зафіксували на свій мобільний телефон, як машина горить для подальшого звітування.

У Хмельницькому затримали ще двох підпалювачів, які намагалися знищити службовий позашляховик ЗСУ. Згодом вони планували продовжити серію злочинів на території західного регіону України.

Фігурантами виявилося двоє мешканців Вінницької області, які потягом приїхали до Хмельницького, і для здійснення підпалів оселилися у заздалегідь орендованій квартирі.

Визначену «замовником» автівку вони облили горючою речовиною і підпалили. Злочин вчинили близько 4-ї години ранку. Обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони знімали на камеру, як горить військове авто.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми. Додається, що обіцяних грошей від росіян вони так і не отримали.

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